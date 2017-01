Videó: Megrohamozták Lillafüredet a kirándulók vasárnap

A később érkezők már parkolóhelyet is csak nehezen találtak, a forgalmat a rendőrség irányította. A kijelölt parkolók csordultig teltek, rengetegen parkoltak a tó mellett az út szélén, az egyik sávot teljesen elfoglalva, gyakorlatilag közlekedési dugót okozva.

“Le kellett zárni az utat a Majális-parknál, annyian parkoltak az út mentén Felsőhámor és az István barlang között akadályozva a forgalmat” – írta Facebook oldalunkra olvasónk.

“A tó mellett parkoltak az ÚTON az egyik sávot teljesen elfoglalva. Totál dugó lett pláne mikor jött az ómassai busz.” – tette hozzá egy másik kommentelőnk.

Nagy volt a tumultus a vízesésnél is: sorba kellett állni egy-egy befagyott vízeséses szelfiért, sokan bemásztak jéggé dermedt vízesés mögé is, hogy egészen különleges perspektívából örökítsék meg a nem mindennapi jelenséget. Különleges szenvedélyüknek hódoltak a vízesést birtokba vevő jégmászók, de több százan csúszkáltak, koriztak a befagyott Hámori-tavon is.

A jégen tartózkodás szabályai

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás nagymértékben megváltoztathatják a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlenné válhat.

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető: 8 centiméter vastagságún egy felnőtt, 12 centiméter vastagságún egy csoport, 18 centiméter vastagságún szánkók, fakutyák tartózkodhatnak. Viszont semmiképpen ne menjünk a jégre éjszaka vagy rossz látási körülmények között, kikötők és veszteglőhelyek területén, folyókon! Járművel tilos a jégre menni. A Hámori-tó jegén azonban akkor is veszélyes tartózkodni, ha az kellő vastagságú. Mivel mesterséges tóról van szó, a befolyó és kifolyó vízmennyiség nem feltétlenül azonos, ez pedig veszélyeket rejt magában.

