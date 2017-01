Videó: Megjelent DJ Deka legújabb dala

Dj Deka sokéves zenei tapasztalatai alapján most úgy döntött változtat saját dalának zenei hangszerelésén és dallamvilágán. A szöveg mondanivalója és gondolatvilága is egy teljesen új kifejezésformát alkot, amely szívhez szóló, mégis modern és megérintő. A dalhoz készült videoklipben az RTL Klubról ismert néhány celeb is szerepet kapott. Többek között A Farm című valóságshow nyertese Kiss Gábor, a Való Világ 8-ból ismert VV Viki, és nem utolsó sorban Magyarország utcai harcosainak császára Kunkli Tivadar is.

