Videó: Már meg is született az év forgalmi dugója, persze, hogy Kínában

Egy drónnal szálltak a döbbenet fölé: az egyébként is súlyos szmoghelyzetben még elszomorítóbb látványt nyújt a sok veszteglő.

Kínában amúgy sem szokatlanok a dugószörnyek, a legnagyobb karriert talán a 2015. október eleji futotta be, ami szintén a G4-esen alakult ki. Valószínűleg egyébként ennél a mostaninál lesz idén még nagyobb is, ráadásul hamarosan: a kínai újév január 28-án köszönt be, akkor még többen vehetik nyakukba az autópályákat.

Forrás: automotor.hu.

Újra szmog üli meg Kína északi részét, és a helyzet olyan durva, hogy iskolákat és autópályákat zártak le, és repülőjáratokat is töröltek. Most előkerült egy timelapse videó, ami azt mutatja meg felgyorsítva, hogyan lepte el húsz perc leforgása alatt a szmog Pekinget.

Kínából származik ez a videó, ahol a Pekingbe tartó autók torlódása nem mindennapi látvány. Mi szerencsére ennél csak kisebb dugókba kerültünk…

