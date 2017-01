Budapest – Még hónapokkal ezelőtt pakolt össze és ment el az ingatlanból, de a főbérlő csak most vette észre, hogy az egyetemista néhány csomagját ott hagyta – köztük egy kézfejet, amiről már az is kiderült, hogy honnan származik. Az ingatlanosok szerint olykor egészen extrém és megdöbbentő dolgokat hagynak maguk után a lakók. Ráadásul van, aki nem is egy tárgyat, hanem valakit felejt ott… A tenyek.hu riportja