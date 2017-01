Videó: Letépte a kezét a tésztadagasztó, 20 milliót kér a tiszaújvárosi nő

Az ügyben büntetőeljárás is indult, amit most vádemeléssel zárt az ügyészség, a cég üzemeltetőivel szemben. Pár hónapja Miskolcon is történt egy hasonló eset, ott 15 millió forintot kér a balesetben sérült férfi.

Kilátástalannak érzi az életét

Alig pár ezer forintból kénytelen megélni egy tiszaújvárosi nő, akinek nemrégiben egy tésztagyártógép szakította le a karját.

„Szerettünk volna megegyezni velük peren kívül, de nem tudtunk sajnos, nem voltak hajlandóak.” – nyilatkozta Magyari Józsefné a Tényeknek.

A nő a baleset óta kilátástalannak érzi az életét, anyagilag is teljesen ellehetetlenült.

„Fogyatékos támogatást kapok a baleset óta és most decembertől kapom a baleseti járadékot, ez 23 ezer forint viszont ezt csak három évig kapom.” – mondta a nő.

A keresetet jövő héten adja be Magyari Józsefné jogi képviselője. Az asszony mintegy 20 millió forintot kér volt munkaadójától.

Kifejezni nem lehet pénzben, ezzel, hogy most kártérítve vagyok, mert ez egy egész életre kiható dolog. – jelentette ki az asszony.

Az ügyben büntetőeljárás indult, az eddigi adatok szerint, a baleset nagy valószínűséggel nem az asszony hibájából történt.

„Az ügyészség benyújtotta a vádiratot a munkáltató cég ügyvezetőivel szemben, mint magán személyekkel szemben, illetőleg most vált aktuálissá egy polgári peres eljárás előterjesztése.” – közölte Lichy Gábor.

Miskolcon is

Nem ez az első eset, hogy leszakította valakinek a kezét a tésztagyártógép. Pár hónapja egy miskolci férfivel történt hasonló eset. Ő ki akarta kapcsolni a gépet, amikor átnyúlt a szerkezet felett, a gép előbb az ujját, majd a kezét rántotta be. A férfi már beadta a kártérítési pert, ő információink szerint, 15 millió forintot kér a baleset miatt.

Forrás: tenyek.hu

Tiszaújváros – Egy jó esztendő kellett a rendőrségi vizsgálathoz a tiszaújvárosi leszakadt kar ügyében.

Tiszaújváros – Hanyagság, oda nem figyelés és életre szóló, maradandó sérülés. Sajnos mostanában rengeteg olyan munkahelyi baleset történt, ahol valakinek egy gép leszakította az egyik végtagját.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA