Videó: Kétgólos hátrányból fordított a DVTK a KBSC ellen

A mérkőzés elején kétgólos előnybe került a vendég Kazincbarcikai SC, azonban a második félidőben Dušan Brković, Makrai Gábor, Florent Hasani és Boros Gábor góljával megfordította az eredményt a Diósgyőri VTK.

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – Kazincbarcikai SC 4-2 (0-2)

DVTK Edzőközpont, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Kátai Gábor (Punyi Gyula, Márkus Péter)

DVTK 1. félidő: Bukrán – Nagy T., Dejan Karan, Tamás M., Forgács – Busai, Tóth Ba., Tóth Bo. – Shestakov, Bacsa, Óvári. Vezetőedző: Fernando Fernandez.

DVTK 2. félidő: Bukrán (Bánhegyi, 77.) – Eperjesi (Ivánka, 69.), Lipták, Brković, Bárdos – Hasani, Mazalović, Ternován (Boros, 69.) – Makrai, Vernes, Ugrai. Vezetőedző: Fernando Fernandez.

KBSC 1. félidő: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Mikló – Krausz, Oltean, Takács P., Gábor – Lukács, Tóth L. Vezetőedző: Koleszár György.

KBSC 2. félidő: Fila – Constantinescu, Heil, Belényesi, Süttő – Toma, Kovács O., Szabó II B., Lefler – Olasz, Gál T. Vezetőedző: Koleszár György.

Gólszerző: Lukács (0-1) az 5., Gábor (0-2) a 10., Brković (1-2) az 52., Makrai (2-2) a 80., Hasani (3-2) a 85., Boros (4-2) a 88. percben.

Kulcspillanatok

5. perc: A jobb oldalon kapott labdát Lukács Raymond, tolt rajta, majd éles szögből lőtt, a labda pedig utat talált a rövid oldali kapufa mellett a hálóba, 0-1

10. perc: Gábor Lukács csapott le egy középre tett passzra, majd 16 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 0-2

52. perc: Hasani jobb oldali szögletét Dušan Brković bólintotta az ötösről a hálóba, 1-2

80. perc: Makrai Gábor kapott szép labdát a 16-os bal oldalán, jól vette át, és ezzel egyúttal lépéselőnybe is került, majd éles szögből hálóba lőtt, 2-2

85. perc: Florent Hasani kapott labdát a kaputól 30 méterre, középen, tolt egyet rajta, majd hatalmas gólt lőtt a bal fölső sarokba, 3-2

88. perc: Ivánka kapott jó labdát a jobb szélen, lement az alapvonalig, ahonnan pontosan centerezett, Boros Gábor pedig a léc alá bombázott, 4-2

Edzői értékelés

Fernando Fernandez: – Jó mérkőzést játszottunk, amiből sok minden kiderült, hol járunk a felkészülésben. Örülök a győzelemnek, de még sokat kell fejlődni a bajnoki rajtig. A felkészülés ezen szakaszában az a legfontosabb, hogy a játékosok minél több időt töltsenek a pályán. A két új fiú közül Tomislav Mazalović két hete dolgozik velünk, bizonyította, hogy tapasztalt játékos, akire lehet számítani. Vernes Richárd egy hét hátrányban van, ráadásul családi gyász miatt nehéz időszakot él át, de ő is mutatott szép dolgokat. Legalább ilyen elégedett vagyok a fiatalokkal, Tóth Borisz még nincs 16 éves, Ivánka Patrik, Ternován Patrik és Boros Gábor is jól szállt be, Bárdos Bence pedig már a keret teljes jogú tagja. Mivel Ivan Radoš és Antal Botond később kezdte a felkészülést, Bukrán Erik és Bánhegyi Donát pedig jól dolgozott egész héten, utóbbiak megérdemelték, hogy ők védjenek ma. Sok sikert kívánok a kazincbarcikaiaknak a bajnokságban!

