Videó: Itt a Walking Dead 8. évadának előzetese (18+)

Nagyjából még három hónapot kell várniuk a rajongóknak a The Walking Dead folytatására, amely ősszel a 2010 óta futó zombidráma kereken 100. epizódjával fog visszatérni a tévéképernyőkre.

Azt követően, hogy néhány nappal ezelőtt a gyártó AMC és a szériát számos országban vetítő FOX bejelentették az új szezon premierdátumát, a jelenleg is zajló San Diego-i Comc-Conon pénteken leleplezték az első előzetest, amely öt percben számos izgalmas pillanatot leleplez a folytatásból.

A The Walking Dead világpremierjéhez Magyarország is csatlakozik, így a nyolcadik évad első epizódja hazánkban is október 23-án debütál majd a FOX-on, a további epizódok pedig szintén az amerikai vetítéshez igazodnak majd.

A korábbi évadokhoz hasonlóan ezúttal is 16 epizódból fog állni a TWD új évada, amely két részletben kerül majd a tévéképernyőkre: az első nyolc epizód október 23-tól, míg a következő nyolc pedig az immár hagyományos téli szünet után, 2018 februárjától lesz látható.

Forrás: 24.hu.

