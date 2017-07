Videó: Íme, minden idők egyik legőrültebb felvétele! Egymást üldözte a motoros csapat és az autós …

Videó: Az ittas Lexus-tulaj a balhé közben a kéziféket sem h...

Már nem is mondjuk melyik országban járunk. Most épp egy Lexus-tulaj és egy motoros akadt össze, előbbi pedig annyira el volt foglalva azzal, hogy igazságot szolgáltasson, hogy még a kéziféket is elfelejtette behúzni. Bár az állapotát elnézve, van ennél nagyobb baja is... Mindezeken túl...

Tovább a cikkhez