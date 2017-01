Videó: Így olvaszthatod ki a szélvédődet egy pillanat alatt!

A házi jégoldóhoz csupán két dolog kell: víz és izopropil alkohol, amit gyógyszertárakban és internetes webshopokban is lehet találni jó áron. Ezeket kétharmad alkohol, és egyharmad víz arányban csak be kell keverni, majd a szélvédőre fújni, és már el is tűnt a jég a szélvédőről!

Az alábbi videóban pedig egy másik technikát láthatunk:

Forrás: automotor.hu.

Sokan panaszkodnak a hideg miatt Magyarországon is, ám legyünk őszinték, mi nem tudjuk, mi az igazi hideg! Ezt különösen bátran ki merjük jelenteni az alábbi videó megtekintése után. Oroszországban járunk, a hőmérő pedig mínusz 35 fokot mutat. És itt már a benzinkúton sem egyszerű az élet!

A sofőröknek nem ismeretlen a probléma, a téli hónapokban gyakran bepárásodik a jármű szélvédője, amelyen így igencsak nehéz átlátni. Elárulunk egy trükköt, amivel ez a probléma megszűnik.

Sokkal kevesebben tartanak bikakábelt a csomagtartóban, mint ahányan reggelente káromkodnak, mert nem indul az autó a hidegben.

Akadnak, akik azt vallják, az autó a második otthonuk. De hogyan is tehetnénk azt kényelmesebbé?

VISSZA A KEZDŐOLDALRA