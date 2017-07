Videó: Így készült a női vízilabda-válogatott úszódressze a világbajnokságra

A július 14-én rajtoló világbajnokság előtti utolsó megméretésen bemutatkozott a csapat vizes VB-re készült új úszódressze is, amit a Vodafone designer pályázatának győztese, Novák Zoltán tervezett.

Több százan tekintették meg Miskolcon a Vodafone Kupa női vízilabda-torna mérkőzéseit, amelyeken a magyar válogatott Ausztrália, Új-Zéland és az Egyesült Államok legjobbjaival mérte össze tudását. A teltházas meccseken nagyon jól szerepelt a hazai csapat Új-Zéland legyőzésével, az Ausztrália ellen elért döntetlennel és az olimpiai bajnoki címvédő amerikai csapattól szoros mérkőzésen elszenvedett 2 gólos vereséggel a második helyen végzett. Bíró Attila szövetségi kapitány már azokat nevezte a tornára, akik a július 14-én kezdődő budapesti világbajnokságon is játszanak majd, vagyis ez volt az utolsó nagy erőpróba az év legjobban várt eseménye előtt. A 13 fős keretből 11-en ott voltak a riói olimpián, ketten, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya első nagy felnőtt világversenyükön szerepelhettek. Miskolc jó ómen a női válogatott számára, hiszen a 2016-os belgrádi Európa-bajnokság előtt is itt hangolt a csapat az Univer-kupán.

A július 5-7. között megrendezett Vodafone Kupán nem csak a világbajnokságra készülő női vízilabda válogatott mutatkozott be, de a Vodafone designer pályázatán győztes úszódressz is, amit budapesti világbajnokságon is viselnek majd a lányok. A május 21-én lezárult pályázat célja a hazai női vízilabda válogatott felszerelésének megtervezése volt. A győztes pályamunka alkotója Novák Zoltán, az új design alapmotívumát a halpikkelyek és a vízből dobásra kiemelkedő női játékosok mozdulatai ihlették. A budapesti vizes világbajnokságon a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai is a designer pályázaton nyertes felszerelést viselik majd.

„Szívből gratulálok a válogatott tagjainak a most elért eredményhez, és remélem, a jövő héten kezdődő világbajnokságon még ennél is jobban fognak szerepelni. A Vodafone Magyarország 2007 óta elkötelezett támogatója a magyar vízilabda sportnak, idén pedig kiemelt figyelmet fordítunk a női szakágra. A mostani már a hatodik Vodafone Kupa volt, és külön öröm, hogy második otthonunkban, Miskolcon láthattuk vendégül a legjobb magyar játékosok mellett a világ elitjébe tartozó válogatottakat is.” – mondta el Beck György, a Vodafone Magyarország elnöke, a Magyar Vízilabda Szövetség társelnöke.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA