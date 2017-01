Videó: Harmadik spanyol felkészülési mérkőzésén három gólt kapott a DVTK

GKS Górnik Łęczna – Diósgyőr VTK 3-0 (3-0)

Oropesa del Mar. Játékvezető: Enrique Lluna Olarte (Héctor Ferrer Remolar, Iván Trenco Bellés).

Górnik Łęczna (1. félidő): Prusak – Matei, Bogusławski, Gerson, Jarecki, Pruchnik, Piesio, Vukobratović, Pitry, Grzelczak, Ubiparip. Vezetőedző: Franciszek Smuda.

Górnik Łęczna (2. félidő): Małecki – Sasin, Komor, Szmatiuk, Leandro, Tymiński, Bonin, Danielewicz, Hernandez, Dzalamidze, Śpiączka. Vezetőedző: Franciszek Smuda.

DVTK: Rados – Jagodinskis, Lipták, Tamás, Lőrincz – Dausvili, Elek – Fülöp, Busai, Ugrai – Novothny. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

DVTK (a 60. perctől): Rados – Eperjesi, Karan, Mahalek, Nemes – Kitl, Oláh B. – Vela, Szabó I B., Fülöp – Szarka. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Sárga lap: Śpiączka a 80., Nemes a 82., Tymiński a 90. percben.

Gólszerző: Jarecki (1-0) az 5., Pitry (2-0) a 10., Matei (3-0) a 36. percben.

A gólok története

5. perc: Szöglethez jutott a Górnik, a beadás után Dariusz Jarecki a hálóba fejelt, 1-0.

10. perc: Újabb lengyel szöglet, a beadást röviden fejelték ki a védők, és Przemysław Pitry közelről a bal alsó sarokba gurított a lábak mellett, 2-0.

36. perc: A 16-os bal oldali sarkáról Gabriel Matei hatalmas bombagólt ragasztott a jobb felső sarokba, 3-0.

Edzői nyilatkozat

Horváth Ferenc: – Az ellenfél sokkal frissebb volt, nem véletlenül nyerték meg a mérkőzést. Mi tegnap is edzettünk és ma délelőtt is, nem vártam, hogy frissek lesznek a fiúk. Ha van olyan győzelem, ami jókor jön, akkor van olyan vereség is, ami jókor jön. A mai vereségből többet lehet tanulni, mint az előző két találkozóból, hiszen kilenc perc alatt elintéztük a mérkőzést a pontrúgásokból kapott gólokkal. Az edzőtábor végére terveztük a csúcsterhelést, mostantól a frissítésen lesz a hangsúly.

