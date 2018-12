Videó: Haladás vs. DVTK – „Ez még mindig nem elég”

– Fontos mérkőzés lesz, hasonló helyzetben van a Haladás és mi is, annak ellenére, hogy négy ponttal előttük vagyunk – nyilatkozta Fernando Fernández. – A Haladás jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, legutóbb hazai pályán legyőzték a Ferencvárost is, de mi azért utazunk Szombathelyre, hogy elhozzuk a három pontot. Ellenfelünk a PAFC ellen nem az igazi arcát mutatta, hiszen Horváth Ferenc érkezésével a Haladás nagyon kompakt és szervezett csapat lett. Apróságok fognak dönteni. A legfontosabb az, hogy a saját játékunkat fejlesszük. Sokat léptünk előre, de ez még mindig nem elég.

– Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos mérkőzés előtt állunk – mondta a Haladás hivatalos weboldalának Horváth Ferenc. – Ezért felesleges is ragozni, mindent meg kell tennünk azért, hogy legyen esélyünk a továbbiakban is. Sajnos a felcsúti vereséggel kicsit megtört az FTC elleni győzelemmel kapott lendületünk. Ám szombaton egy újabb sikerrel ismét muníciót kaphatunk. Ami a diósgyőrieket illeti, sokáig keresték játékukat, és mostanra meg is találták azt a fajta futballt, amellyel eredményesek lehetnek. S már nem csak eredményesen, hanem egyre jobban is játszanak. Úgy érzem azonban, kellőképpen felkészültünk, kezdődhet tehát az előadás! Jagodics Márk és Tamás László eltiltása lejárt, Petró Balázs sérült.

Forrás: dvtk.eu.

