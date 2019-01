Videó: Főszerepben az Avas ByeAlex magával ragadó új klipjében

A dal születéséről ByeAlex osztott meg részleteket.

„A dalunk a magunkfajta ember története. Arról szól, hogy mind én, mind Giajj a névtelenség szürkeségéből küzdöttük fel magunkat. Szeretnénk azoknak az embereknek üzenni, akik minden nap küzdenek az életükért, és a remény az egyetlen kapaszkodójuk. Nekünk is így volt ez.”

A dal születésében Schnellbach Dávid, a Slepp gitárosa és Somogyvári Dániel producer is közreműködtek. A videóklipet Tembo (Alex társa a Senkise formációban) jegyzi, de a szervezésben Alexék sokat köszönhetnek a Miskolci Egyetemnek is. A felvétel a havas avason készült, hiszen a miskolci szimbolika több jelentést is hordoz.

„Az AVAS azért főszereplő, mert ezen a telepen, illetve Miskolc létszférájában íródtak az első, ősi ByeAlex cuccok, mint például a „Csókolom” vagy a „Kedvesem”is.”

Forrás: magneoton.hu

Videó: Nyolcszáz hermanos éneke Miskolc – Elkészült a Herman gimnázium videója, együtt énekelnek tanárok és­ diákok. „Wow, gratulálok, igazi Herman spirit! Külön jár a taps a tanároknak, akik még ebben is benne vannak!”, ez és még sok hasonló bejegyzés olvasható a Miskolci Herman Ottó Gimnázium szerdán debütált videója alatt a ... Tovább a cikkhez

Videó: Nagyot robbant az új Majka-bomba! Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Ezúttal Horváth Tamás közreműködésével döntögeti a nézettségi rekordokat a Youtube-on az ózdi rapper. Majka és Horváth Tamás közös dala, a Meztelen még csak pénteken került fel a videómegosztó portálra, de máris közel 900 ezres megtekintésnél jár. A kommentelők kö... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA