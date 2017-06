Videó: Figyelmetlen másodpercek, megelőzhetőek a tóparti tragédiák

Balesetmegelőzési kisfilmet forgattunk, vízi balesetek megelőzése érdekében – tájékoztatott a Miskolci Polgárőrség.

Nyár van, meleg, jó a társaság… a legtöbb vízi baleset megelőzhető lenne. Ezzel a kisfilmmel ezt szeretnénk bemutatni, hogy oda kell figyelni egymásra, és akkor megelőzhetők a vízparti tragédiák.

A film apropója, hogy hirtelen pattant ki a fejünkből, mindenféle tervezés, szervezés nélkül, hogy forgassunk egy filmet, mely felhívja a figyelmet a vízi balesetek elkerülésére. Semmiféle technikával nem rendelkeztünk, egy darab mobiltelefonnal lett felvéve. A háttérzene a filmbe szándékosan lett bevágva, mivel az elkészítés közben mentek a rendezői instrukciók, így az hallható lettek volna a felvételen. Az amatőr jellege ellenére, nagyon megrázóra sikerült, továbbá nagy sajtónyilvánosságot is kapott, a rendezővel , Kotta Kis Szilvia Eszterrel a Zsaru magazin is interjút készített, illetve a videót több sajtó is lehozta. Iskolákban oktatóanyagnak is felvették, felkészítve az iskolásokat a tóparti veszélyekre.

Több szervezet is összefogott a baleset megelőző videó elkészítésekor, mely megmutatja a szabad vízi fürdőzés, strandolás veszélyeit. Évente több tucat ember fullad tavakba, folyókba. A film épp e balesetek megakadályozására, a veszélyek felhívására készült – olvasható a Polgárőrség honlapján.

Fürdőzéskör az alábbi dolgokra figyeljünk:

A természetes vizek kapcsán figyelemmel kell lenni azok jellegzetességeire. Azokon a helyeken, ahol táblával tiltják, tilos fürdőzni! A tragédiák megelőzése érdekében nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása.

Szabadvizeken tilos fürdeni:

Éjszaka

hajóútban és úszóművek 100 méteres körzetében,

vízlépcsők 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, komp 100 méteres körzetében,

kikötők, vízi-sportpályák, hajókiemelő berendezések 100 méteres körzetében,

városok belterületén (kivétel a kijelölt szabad fürdőhelyeken).

Tanácsaink:

Kérjük, hogy a szabadvizek mentén a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek!

Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral ne fürdőzzenek!

Napozás után, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, fokozatosan hűtsék le magukat!

Figyeljenek oda a víz alatti akadályokra!

Figyeljék a fürdőhely területét jelző bójákat, azon belül biztonságos a fürdőzés!

Alkohol fogyasztását követően tartózkodjanak a fürdőzéstől!

Úszni nem tudó személyek mély vízbe különféle felfújható eszközökkel, mint pl.: gumimatrac, úszógumi, karúszó, ne menjenek, mivel azok nem nyújtanak megfelelő biztonságot! Használjanak mentőmellényt vagy mentőgallért!

Ne ússzanak egyedül! Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, és ne ússzanak, ne bukjanak a víz alá ugrálásra kijelölt területen!

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a szabadvizek környezetében.

– Miskolc Lyukóvölgy – Vasgyár Polgárőr Egyesület – Neptun Speciális Mentőcsoport –

Az OMSZ szerint gondok vannak a filmmel

Az Országos Mentőszolgálat az alábbiakat reagálta a videóra: „A filmben szereplő elsősegélynyújtók nem az Országos Mentősztolgálat dolgozói, az általuk bemutatott mozdulatok, beavatkozások hibásak, szakszerűtlenek. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a kisfilm készítői nem vették igénybe szakembereink segítségét, amivel egy hasznos anyag is készülhetett volna.”

