Videó: Felrobbantotta az internetet Balázs Pali új dala

„Nagy boldogság ez számomra, hiszen az online világot még tanulom – mondja mosolyogva az előadó. – A több mint két évtizedes karrierem során mindig alkalmazkodnom kellett az új trendekhez, és technikai vívmányokhoz, így a világháló lehetőségeihez is alkalmazkodom. Hatalmas öröm, hogy az új nyári slágerem ekkora siker. Egy alkotó ember számára ez adja a legnagyobb visszajelzést.”

Nem csupán a videoklip helyszíne, hanem a szereplői is roppant különlegesek. „Júniusban a Magyar Művész Válogatottal Moszkvában jártam a Művész Labdarúgó Világbajnokságon ahol 5. helyezést értünk el a csapatommal. Nagy volt az öröm, hiszen egy nagyon magas színvonalú sporteseményen képviseltük ilyen eredményesen hazánkat. A foci mellet szakítottam időt az új dalom klipjének forgatására is. Bejártuk Moszkva nevezetességeit, hiszen a Vörös tér mellet a Gorkij parkban is rögzítettünk képi anyagot, melyben a csapatom néhány tagja és a break táncosaink is részt vettek.

Július 1-jén mutattuk be a nagyközönségnek a Lángra gyújtottad a szívemet című dalt, az elkészült klippel együtt. Minden várakozást felülmúlt a fogadtatás, hiszen közel negyven nap alatt elértük a félmilliós nézettséget. Amikor megírtam a dalt és először énekeltem végig a gitárom kíséretében, libabőrös lett a lábam…Ez az érzés ritkán jön elő, de már akkor éreztem, hogy valami különös dal született, ami nagy sikereket hozhat a jövőben. Hál istennek a megérzés nem volt véletlen, mivel az elmúlt hetekben már most a legnépszerűbb nyári slágeremmé vált a koncertjeimen az új dal.”

