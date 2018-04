Videó: Ez a 12 éves kínai fiú zsonglőrködés közben rakott ki 3 Rubik-kockát

Az elsőt már hétévesen, amikor ő lett a valaha volt legfiatalabb ember, akinek sikerült bekötött szemmel kiraknia egy 3×3-as Rubik-kockát. De képes egyszerre kézzel és lábbal is kirakni egy-egy kockát.

A Shanghaiist a Facebook-oldalán most egy egészen elképesztő tévés fellépéséről tett közzé egy videót. Amin az látható, ahogy zsonglőrködés közben rak ki három Rubik-kockát. Méghozzá nem is akárhogyan. A 3 kockát természetesen rekordidő alatt rakta ki, miközben még zsonglőrködött is velük.

A mutatvány Que még 2017. december 23-án hajtotta végre, az iDream című kínai tévéműsorban, Hangzhou városában.

Forrás: 24.hu.



Videó: Ilyen gyorsan még senki nem rakta ki a Rubik-kockát, új világrekord született Nem igazán lehet követni, hogy mi történik a felvételen, ugyanis a koreai fiatal mindössze 4,59 másodperc alatt végzett a kocka kirakásával. Az előző világrekordernél egytized másodperccel tudott jobb lenni. Forrás: Index [related-post post_id="3570757"] Tovább a cikkhez

Videó: Szabadesés közben kirakja a Rubik-kockát egy ejtőernyős Mire képes az adrenalin? Chris Walker kiugrik a magasból és mire odáig ér, hogy ki kelljen nyitnia az ejtőernyőjét, addigra hibátlanul kirakja a színes kockát. [related-post post_id="3546993"] [related-post post_id="3498619"] Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA