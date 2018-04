Videó: Ettől a tűbefűző trükktől tátva marad a szád!

Mit szólnál, ha azt mondanánk, soha többé nem kell ezt a tortúrát végigcsinálnod, és még csak plusz eszközre, vagy gyakorlásra sem lesz szükséged?

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY

— John Bick (@JohnBick4) 2018. április 2.