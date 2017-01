Videó: Ennél lustábban nem lehet megmenteni egy kisgyereket

Úgy vitte vissza az elkóborolt gyermeket édesanyjához, hogy azzal hírnevet szerzett az interneten…

Forrás: automotor.hu.

Tényleg hideg van, de azért van egy bizonyos szint a fűtésben is, ami alá csak nem kéne lemenni, különben problémák adódhatnak, mondjuk, esetleg, meghalhatunk. Ez a szint például az, ha a hátsó ülésre pakolt, begyújtott gázpalackkal fűtjük fel a fagyos kocsit. Na, ennek a veszélyeiről az alábbi jómadárnak nem szólt senki…

Sokan panaszkodnak a hideg miatt Magyarországon is, ám legyünk őszinték, mi nem tudjuk, mi az igazi hideg! Ezt különösen bátran ki merjük jelenteni az alábbi videó megtekintése után. Oroszországban járunk, a hőmérő pedig mínusz 35 fokot mutat. És itt már a benzinkúton sem egyszerű az élet!

Ha valaki nincs felkészülve a télre, életveszélyes lehet egy rövid út is. Az alábbi autó is csak egy pillanatra csúszott meg a vizes, havas úton, ennyi azonban elég is volt egy óriási balesethez. És még óriási szerencséjük volt, hogy a teherautó sofőrje észnél volt!

El kéne vontatni a kocsit, de nincs kereke. Probléma? A behavazott Oroszországban biztosan nem…

