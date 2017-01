Videó: Elég, ha egy pillanatra nem figyelsz, ez történhet télen

Elég, ha egy pillanatra nem figyelsz, ez történhet télen

Ha valaki nincs felkészülve a télre, életveszélyes lehet egy rövid út is. Az alábbi autó is csak egy pillanatra csúszott meg a vizes, havas úton, ennyi azonban elég is volt egy óriási balesethez. És még óriási szerencséjük volt, hogy a teherautó sofőrje észnél volt!