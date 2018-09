Videó: DVTK vs. Paks – „Eredményesség és jó teljesítmény”

– A bajnokság fontos szakaszában járunk, sok mindent megmutathat, eldönthet az a négy mérkőzés, amelyikből most a harmadiknál járunk – nyilatkozta Fernando Fernandez.

DVTK vs. Paks - Ön szerint mi lesz a mérkőzés végeredménye? Fölényes diósgyőri diadal

Egy gólos DVTK siker

Döntetlen

Egy góllal nyer a Paks

Magabiztos paksi győzelem Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

– A Haladás és a Kisvárda után szombaton is egy közvetlen rivális ellen játszunk. Az előző két meccsen négy pontot szereztünk, ahol a megszerzett pontok mennyiségével elégedett voltam, a mutatott játékkal – különösen akkor, amikor nálunk volt a labda – viszont nem. Most egyensúlyba kell hozni ezt a két oldalt, olyan mérkőzést várok, ahol a győzelem jó játékkal is párosul.

– A Paks egységes csapat, stabilan védekeznekt, régóta játszanak együtt, és az edzőjük is régóta dolgozik velük. Elismerésre méltó Csertői Aurél munkája, látható, mit szeretne játszani a Paks. Nekik is nehezen indult a szezon, mert ők is négyszer játszottak idegenben, de figyelemre méltó, hogy a Vidi és az FTC ellen is pontot szereztek.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-as szezonban? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

A DVTK új igazolásai mind készen állnak a játékra, ugyanakkor Eperjesi Gábort és Ivánka Patrikot megműtötték, és Tomislav Mazalović sérülése sem jött rendbe.

Ön szerint hányadik helyen végez a DVTK a 2018/2019-es idény őszi szezonjában? 1-3.

4-6.

7-10.

11-12. Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Forrás: dvtk.eu.

DVTK: Szabó Bence Diósgyőrben folytatja Miskolc - Az U21-es válogatott Szabó Bence a Videotontól érkezett kölcsönbe. A ballábas középpályás az előző bajnokságban hatszor szerepelt az élvonalban, és négy mérkőzésen pályára lépett az Európa Liga selejtezőjében is. Szabó Bence 1998-ban látta meg a napvilágot Székesfehérváron, itt is lett ... Tovább a cikkhez

DVTK: Eperjesi Gábort megműtötték Miskolc - Traumás sérv miatt laparaszkópos eljárással megműtötték Eperejesi Gábort. Mivel nem vágták fel a hasfalat, hanem három kis nyíláson kamera segítségével speciális eszközökkel műtötték, valamint öntapadó, felszívódó hálóval erősítették meg a hasfalát, a DVTK saját nevélű játékosa jövő hét... Tovább a cikkhez

Tapasztalt bal oldali szlovák játékost igazolt a DVTK Miskolc - A 30 éves, egykori szlovák válogatott középpályás, Martin Juhar a DVTK ötödik nyári igazolása. A ballábas játékos hazája mellett éveket játszott a cseh és a lengyel élvonalban is. A kassai születésű Martin Juhar a helyi Lokomotíva csapatában nevelkedett, de az MFK-ban (az egykori VSS, Z... Tovább a cikkhez

DVTK: Péntekig még bármi történhet Miskolc - Busaival már szerződést bontottak, Ugrai más konstrukcióban távozhat. Még mindig mozgásban van a DVTK kerete, annak ellenére, hogy az élvonalbeli bajnokságból hat mérkőzést már lejátszott a csapat – ezeken 5 pontot gyűjtött. Ebben a hónapban, ezen a téren bőven volt történés a Diósgyőrn... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA