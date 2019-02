Videó: DVTK vs. Mezőkövesd – „Folytatni szeretnénk a jó sorozatot”

Az öt meccse veretlen DVTK a Mezőkövesdet fogadja a bajnokság 19. fordulójában. A találkozó előtt sajtótájékoztatót tartottunk, melyen Fernando Fernández válaszolt az újságírók kérdéseire.



Fernando Fernández: – Folytatni szeretnénk a jó sorozatot, ugyanakkor a tavalyi évet lezártuk, az már a múlt, most egy új idény kezdődik. A jó rajt lökést adhat a későbbikre is. Kemény mérkőzésre számítok, a téli szünet után alig várjuk, hogy elkezdődjön a találkozó. Biztosan jó hangulat lesz a stadionban, hiszen egy megyei vetélytárs érkezik, akik ráadásul jó csapattal rendelkeznek. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy a mi célunk változatlanul a bennmaradás, ami a bajnokság végén, májusban dől el. Ehhez pontokat kell gyűjtenünk különösképpen hazai pályán, hazai közönség előtt, és akkor a saját kezünkben tudjuk tartani a sorsunkat. A három pont megszerzésével közelebb kerülhetünk a Mezőkövesdhez, de ennél is fontosabb, hogy egy győzelemmel eltávolodhatunk a kiesőzónától.

Forrás: dvtk.eu

