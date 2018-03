Videó: Durva! Arra eszmélt, hogy egy 4,5 méteres kígyó él a nappalijának a falában

A férfi bangkoki otthonához állatbefogókat hívott, akik egy kalapáccsal betörték a falt és mögötte egy 4,5 méter hosszú pitont találtak.

Nem félek a kígyótól, ha a falba van ragadva, de az már ijesztő lett volna, ha a mennyezetbe kerül és rám esik, mikor alszom”

– nyilatkozta a férfi a Daily Mail szerint.

A befogók szerint a kígyó egy lyukon keresztül juthatott a falba, hogy megmeneküljön az esőzés elől. Ekkora állatot azonban ők is ritkán találnak.

Thaiföld fővárosában egyébként nem ritka, hogy kígyót találnak a házakban, csak tavaly 31 ezer ilyen esetben hívták ki a tűzoltókat. Egy piton akár kilenc méter hosszú és 90 kiló tömegű is lehet. Általában nem támadnak emberre, és nincs is méregfoguk, de éles fogaik vannak és akár össze is roppanthatnak valakit.

Forrás: 24.hu.

