Videó: Döbbenetes! Belefagytak az áradásba az autók az utcán – Ilyet eddig csak a Holnaputánban láttunk!

Revere-ben, az USA keleti partján, Bostontól északra található település partmenti utcáin készült a felvétel, ahová pár napja érkezett egy iszonyatos hideget és csapadékot hozó ciklon, ami áradásokat és hirtelen nagy lehűlést okozott, ezért a nagy hidegben az utcákba törő belvíz megfagyott.

A ciklon hatására az egész keleti part lehűlt, New Yorkban néhányan sível közlekedtek.

I’M SKIING HERE! One New Yorker takes advantage of the “bomb cyclone” sweeping up the East Coast, and busts out the skis on a Manhattan street. https://t.co/FIqHV9gsjF pic.twitter.com/75jRol642i

— ABC News (@ABC) 2018. január 6.