Videó: Döbbenetes baleset! Berúgott a buszsofőr, elsodorta a kocsit… majdnem bele egy másik buszba

A balesetben a személyautó vezetője, egy nő és a gyereke súlyosan megsérültek. A vétkes buszsofőrt nyolc év börtönre is ítélhetik.

Forrás: automotor.hu.

Úgy látszik, a tél nem csak minket, magyarokat, de még a sokat látott Kanadát is képes meglepni. A montreáli hóesésről készült videó legalábbis ezt mutatja: autók, buszok, a hókotró és a zsaruk is megjárták. A jelenetet több kamera is rögzítette, az összeállítás így elképesztően látványos lett.

Tíznél is többen várakoztak a zebránál, amikor szombaton délelőtt egy busz járdára hajtott, miután egy taxival ütközött. A közeli utazási iroda biztonsági kamerája mindent rögzített.

Amikor átkelünk az úttesten, akkor mindig nézzünk körül alaposan – nem véletlenül tanít erre mindenkit az anyukája, apukája, pedagógusa és mindenki más is. Az alábbi videón a férfi – aki egyébként szabálytalanul, nem a zebrán kelt át – a mobilja kijelzőjét nézte, miközben átvágott a pirosnál várakozó kocsik között az úttesten, viszont ez is elég volt ahhoz, hogy majdnem egy beérkező busz alá sétáljon.

Egy biztonsági kamera rögzítette azt a brutális balesetet, amit a 62 utast szállító buszt vezető 78 éves sofőr okozott. A szurkolólányokat szállító busz 100 km/h-val csapódott neki egy álló Audinak, amiben 4-en utaztak. A balesetet közülük mindössze egy utas élte túl.

