Videó: Cirkusz a Szigeten

Nem is egy, hanem egyből kettő, a legjobbak között számon tartott társulat érkezik Kanadából a Sziget színpadára: a Machine de Cirque azonos című produkciója, illetve a Cirque Alfonse Barbu című előadása tekinthető meg. Az ifjabb nemzedék képviseletében a Baross Imre Artistaképző tanulói mutatják be legújabb műsorukat minden délután. Ezt a spanyol Compañia Vavel Circus társulatának Garbuix című előadása követi, amelyet már csak azért is nagy kár lenne kihagyni, mert az öt hölgyből álló csapat legalább akkora unikumnak számít, mint előadásmódjuk sajátos hangulata.

A szabadtéri színpadon ezúttal is olyan produkciók kaptak helyet, melyek könnyűszerrel képesek megteremteni azt a különleges hangulatot és egyedi interakciót a közönséggel, ami ezt a helyszínt annyira jellemzi. Itt minden nap 16:00 és éjfél között nevethetnek és ámuldozhatnak az érdeklődők a kenyai The Black Blues Brothers, az olasz Circoriccio és Dario Rossi, vagy éppen a québeci Mr. Banana előadásán. A szabadtéri színpad műsorát minden nap fél órás tűzzsonglőr-show zárja.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA