Videó: Brutális jégeső esett Kázsmárkon

Durva jégesővel búcsúzott az április a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kázsmárkon. Kedden több helyen fordultak elő intenzív záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás, helyenként jégeső is kísért. Kázsmárkot se kerülte el a vihar, ahol a rövid idő alatt lehulló 10-12 milliméter csapadék mellé kiadós jégeső is társult. A körülbelül borsó nagyságú jégszemek az esővel keveredve hömpölyögtek, néhol több centis rétegben borították be a tereptárgyakat – írja az Időkép.

Jakab János látványos videófelvételeket és képeket is készített a nem mindennapi jégesőről:

Forrás: Szeretlek Magyarország

