Videó: Régen kávét ivott, de az már a múlté… – Borsodi márkát reklámoz Bruce Willis

Amerika egyik híres filmcsillaga, Bruce Willis szerződést kötött a Hell energiaitalt gyártó szikszói céggel, így a helyi márka is világhírűvé vált. A kisfilm a napokban debütált a nyilvánosság előtt, a reklámspotok a legnagyobb kereskedelmi csatornákon láthatók és a legnépszerűbb videómegosztó portálon is közzétették a minifilmet, így a világhálón bárki megtekintheti, ahogy a Szikszón gyártott frissítőt kortyolja a színész. A magyar reklámszakma szempontjából is mérföldkőnek számít az eset, hiszen hazai cég kampányában eddig még nem játszott főszerepet aktív hollywoodi sztár. A Bruce Willis-re épülő kampány most ötven országban indul el, így hazánkon kívül a föld számos pontján láthatják a borsodi terméket fogyasztó népszerű filmhőst.

– Ez a magyar márka a dinamizmust, az erőt és a minőséget képviseli. Olyan személyre volt szükségünk, aki megtestesíti ezeket ­az ­értékeket, ezért esett a választásunk Bruce Willisre – magyarázta Pantl Péter, a HELL ENERGY marketing­igazgatója.

A Bruce Willisszel készült reklámfilm április 2-án debütált Magyarországon és a világ számos országában.

