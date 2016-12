Videó: Borzalmas tragédia Mexikóban – Felrobbant a tűzijáték-piac, legkevesebb 31-en meghaltak

Az eset a fővárostól mintegy harminc kilométerre északra fekvő Tultepec város San-Pablito piacán történt, amely az ország egyik legnagyobb pirotechnikai vására.

Mint egy bombázás egy háborúban. Ilyen volt, amikor elkezdtek felrobbanni az eladásra váró tűzijátékok a mexikói piacon. A detonációk majdnem fél órán keresztül tartottak. A mexikói fővárostól 30 kilométerre lévő futballpályányi területen csak robbanóanyagokat árultak, becslések szerint 300 tonna tűzijáték égett el, a piac 80 százaléka megsemmisült.

„Mi épp a fürdőszobai részlegen voltunk, amikor a sor végén egy robbanást hallottunk, aztán egyre több robbanást. Az emberek ledőltek a lábukról. Röpködött körülöttünk minden, kövek, vasdarabok, minden. Aki tudott, az menekült” – mondta egy szemtanú.

Ugyanezen a piacon már 2005-ben is volt robbanás. Akkor szigorítottak a biztonsági előíráson, de a hatóságok szerint az eladók többsége nem tartotta be az új szabályokat, inkább lefizették az ellenőröket. A sérültek között van egy tucat kisgyerek is.

„Az első feladat a tűz eloltása volt, ami gyakorlatilag a teljes piacot elpusztította. A sérültek többsége súlyos égési sérülésekkel került kórházba. A legsúlyosabb sérültek az Egyesült Államokba kerülnek gyógykezelésre” – közölte a tartomány egyik elöljárója.

Mexikóban idén több ipari katasztrófát okozott az emberi hanyagság. Áprilisban egy vegyi üzemben volt robbanás, májusban pedig 2 olajipari létesítményben ütött ki tűz, minden esetben több mint 20-an vesztették életüket.

Forrás: hirtv.hu.

Horrorisztikus videót készített egy testvérpár arról, ahogy a kocsijukkal menekülnek az amerikai a Tennessee állambeli erdőtűzből. A Gatlinburg külvárosi részében lévő házukat hagyták hátra, amikor a lángok közel értek, ám nem volt más kiút, minthogy az autóval a tűzvészen át hajtsanak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA