Videó: Az árokban kötöttek ki a kamionok a 37-esen a hófúvásban

A megye több pontján is hófúvások nehezítették a közlekedést kedden. A 37-esen a Gesztelyi körforgalom és az Újharangodi elágazás között egy időre le is zárta a rendőrség az utat, este pedig egy szlovák és egy szlovén kamion borult be az árokba.

A nagy erejű szél torlaszokat épített a 37-es számú főút Gesztelyi körforgalom és a Bekecsi elágazás közötti szakaszon. Kamion és pótkocsi, valamint személyautó is az oldalára borulva állt meg a vízelvezető árokban. Ez a kép fogadta az autósokat a főútvonal mentén. A problémát a Magyar Közút Nonprofit Kft. hókotrói próbálják meg megoldani, azonban a szél továbbra is buckákat alakít ki az útburkolaton – írja a Globo Televízió.

Miskolc – Nincs elzárt település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, négy útszakasz azonban járhatatlan a hóátfúvások miatt.

