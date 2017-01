Videó: Akkora a szél Coloradóban, hogy „elfújt” egy kamiont

A széllökések több mint 130 kilométer per órásak voltak, ami nyilván sok, de akkor is meglepő, hogy így feldöntöttek egy ekkora autót, pótkocsistul.

Forrás: automotor.hu.

A Vardah trópusi ciklon óriási pusztításokat végzett India délkeleti részén. 110-140 kilométer per órás sebességű széllel csapott le az országra. Az orkán annyira erős volt, hogy nemcsak fákat döntött ki és épületeket omlasztott be, de simán elfújta még az autókat is.

Látványosra sikerült a kedd este az oroszországi Sayanogorsk közelében. Este hat után nem sokkal egy meteor húzott el a város fölött, majd felrobbant, és az éjszakai sötétség egy pillanatra fényes nappallá változott. A jelenetet több autó fedélzeti kamerája is rögzítette.

Úgy látszik, a tél nem csak minket, magyarokat, de még a sokat látott Kanadát is képes meglepni. A montreáli hóesésről készült videó legalábbis ezt mutatja: autók, buszok, a hókotró és a zsaruk is megjárták. A jelenetet több kamera is rögzítette, az összeállítás így elképesztően látványos lett.

Horrorisztikus videót készített egy testvérpár arról, ahogy a kocsijukkal menekülnek az amerikai a Tennessee állambeli erdőtűzből. A Gatlinburg külvárosi részében lévő házukat hagyták hátra, amikor a lángok közel értek, ám nem volt más kiút, minthogy az autóval a tűzvészen át hajtsanak.

