Videó: A törésteszt, ami megmutatja, miért nem LEGO-ból vannak az autók…

A választ persze még most sem kaptunk meg, de egy lépéssel közelebb kerültünk az igazsághoz, ugyanis valaki elvitte egy hivatalos töréstesztre a LEGO-ból épített Porsche 911 GT3 RS-t.

Forrás: automotor.hu.

Az átlagos, Európában árult Dacia Duster három csillaggal ment át a törésteszteken, Indiában azonban azért, hogy olcsóbban árulhassák az autót, kispórolnak a kocsiból egy apróságot: a légzsákokat.

Ha egy szóval kellene jellemezni a Volvót, a legtöbb embernek az ugrana be: biztonságos. És ezt valóban nagyon komolyan veszik a svédek! A 2018-as XC60-as ugyan 2017 őszéig még az Egyesült Államokban sem kerül forgalomba, már most mutatott a svéd gyár három videót arról, milyen kemény is lesz az új autójuk.

Egy 1997-es Rover 100-as és egy 2017-es Honda Jazz. A „What Car?” Youtube-csatornán megnézték, mekkora a különbség a két autó közt egy törésteszten. A végeredmény egészen hihetetlen: ennyit fejlődött az autók biztonsága 20 év alatt!

