Videó: A József Attila úton járt a megszökött mackó!

Mint megtudtuk a medvét legutóbb szombaton délután Sajókeresztúr, Sajóecseg határában látták, ezután egy időre eltűnt a szakemberek szeme elől. A jelek szerint délre vette az irányt, és a reggeli órákban a József Attila úton Miskolcra is megérkezett. Aztán innen is tovább állt, jelenleg megint eltűnt az emberek szeme elől.

A József Attila úton sétáló maciról egyébként videó is megjelent a népszerű közösségi oldalon. (Figyelem, a felvételen szókimondó szövegek hallhatók…)

Ahogy arról beszámoltunk, a mackót először szombat reggel 5 óra után észlelték, amikor is egy autós látta Sajóecsegnél. Ezt követte a reggeli Sajókeresztúron, ahol fotók és videók is készültek az állatról, de később Szirmabesenyő határából is érkezett jelzés, hogy látták.

A legfrissebb információ az, hogy a nemzeti parkosok csapata ismét Sajóecseg felé vette az irányt, ám jelenleg a maci eltűnt. Kérdés, hogy még mindig a Sajó nyugati partján van-e, vagy már átkelt a folyón.

A közösségi oldalra felkerült bejegyzések szerint a környező településen a legtöbben inkább bezárkóztak, és nem mozdulnak ki otthonról, néhányan azonban önkéntes „medvevadászként” járják a környéket, hogy kamera végre kerítsék az állatot. Bár láthatóan a civilizációval jó barátságban lévő állatról van szó, a szakemberek mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne közelítse meg, mert könnyen baj lehet a dologból!

TÁ-HI



