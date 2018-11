Videó: „A figyelem négy évszakos!” – Kisfilmekkel hívja fel a figyelmet a rendőrség

Az idei év első felében 440 gyalogost gázoltak el országosan. Megyénkben sem jobb a helyzet, több gyalogost is elütöttek az elmúlt időszakban. Legutóbb november 19-én Szerencsen, a Gyár utcában egy gyalogátkelőhelyen közlekedő asszonyt gázolt el egy férfi. A 85 éves gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Az őszi, téli évszakváltozás negatívan hat a mindennapi közlekedésre, és a rendőrségi tapasztalatok szerint a romló időjárási- és látási viszonyok miatt jelentősen emelkedik a gyalogos- és kerékpáros-elütések száma. A rendőrség szerint azonban a figyelemnek négy évszakosnak kell lennie. Éppen ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az életből ellesett, egész pontosan felvett közlekedési szituációkkal hívja fel a figyelmet, hogy a legjobb baleset-megelőzés a szabályok betartása.

A bizottság a rendőrautókba szerelt kamerák felvételeiből hat kisfilmet állított össze, amelyek megmutatják, hogy a tragédiát mindig csak egy pillanat előzi meg. A kisfilmekben a rendőrök azonnal intézkedtek a további veszélyes szituációk megelőzése érdekében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság az elkövetkező napokban több olyan közlekedési szituációt is közzé tesz, amelyek a leggyakrabban előforduló szabálytalanságokat mutatják be. Az első videó már megtekinthető hírportálunkon, Borsod Online-on is.

