Videó: 60 km/órával is tudnak futni a miskolci nanduk

60 km/órával is tudnak futni a nanduk

Miskolc – Alig másfél méter magas, de akár hatvan kilométer per órás sebességgel is képes futni. Ezentúl a miskolci állatkertben is meg lehet figyelni a nandut. Ez a madár Dél-Amerikából származik, a strucc közeli rokona. Bár repülni nem tud, hihetetlenül gyorsan fut.