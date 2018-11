Videó: 43 meccsnyi eltiltást osztottak ki a rangadón kitört tömegverekedés miatt

Háromtól nyolc mérkőzésig szóló eltiltásokat szabott ki a Török Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a Galatasaray-Fenerbahce bajnoki rangadó után történt dulakodás miatt.

A 2-2-es döntetlennel zárult találkozó hajrájában Roberto Soldado (Fenerbahce) és Younes Belhanda (Galatasaray) kakaskodásával indult a balhé, ez után hatalmas tömegjelenet alakult ki a kezdőkörben, ahova a pályán lévő játékosok mellé a kispadról is berohantak a labdarúgók, valamint az edzők.

Baris Alici is ride or die! The way he sacrifices himself for his teammate Jailson is stuff of legend

A legszigorúbb büntetést a Galatasaray egyik segédedzője, Hasan Sas kapta, akit nyolc mérkőzésre tiltottak el.

Shocking scenes!

Three players were sent off after the final whistle following this brawl of 30 players and staff as Galatasaray and Fenebahce drew the Istanbul derby.

