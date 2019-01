Videó: 21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja

Észak-Korea vezetője a napokban látogatott Kínába: Kim Dzsongun ugyan vonattal ment az újabb pekingi találkozóra, díszes kísérete most is követte őt.

Az AFP videót is közölt a teljes parádéról, amely a francia hírügynökség szerint most először vált láthatóvá, eddig ugyanis csak egy részletét vehették szemügyre az emberek.

Journalists capture some of the first images of the motorcade carrying Kim Jong Un as it drives through central Beijing at the start of the North Korean leader's four-day visit to China pic.twitter.com/AaltPWxQRX

