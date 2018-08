Vidám rajzok készültek a szomorú környezetben Miskolcon

A Lyukóvölgyi Közösségi Ház már második hete gyereknapi programokkal színesíti, és praktikus ajándékokkal könnyíti a nyomortanyán élő családok mindennapjait.

Tóth Kata és Czinke Ottília „Minden gyermeknek ceruzát!„ címmel rajzversenyt és más szabadidős programokat tartott, szombat délelőtt Miskolc elszegényedett részében. Bár késve, de az esős idő ellenére is megérkeztek a rendezvényre a kisiskolás korúak, túlnyomó többségében fiúk.

A Máltaiak besegítettek

„Múlt héten volt hivatalosan gyermeknap itt, akkor a máltaiaknak, hiszen az ő épületükben vagyunk. Minket csak ideiglenesen fogadtak be ide, mert mi is szeretnénk egy kicsit kedveskedni a lyukói gyerekeknek. Láttuk, hogy milyen körülmények között élnek az emberek ezen a környéken, és szerintem megérdemelnek egy plusz esélyt, hogy még egy kis örömet szerezzünk nekik” – mutatta be törekvéseiket Tóth Kata, a közösségi játékok és versenyek koordinátora.

Czinke Ottília nyugdíjas szervező, az összefogás fontosságáról beszélt.

„Segítséget kértünk a Lyukói Közösségi Háztól, hogy toborozzanak nekünk gyerekeket 6-7, 8-9 és 10-11 éves korosztályok szerint, ugyanis nagyon sokan laknak ebben az elhagyatott városrészben. Próbáljuk lekötni a kicsiket, hogy ők is megfelelő foglalkoztatásban részesüljenek. Tíz órától hirdettük meg a rendezvényt, és egészen egyig várjuk az érkezőket. A versenyek győztesei díjakat, oklevelet kapnak majd, de mindenkinek, aki itt volt, adunk színes ceruzát és emléklapot.”

Alkalom az ajándékozásra

A tizenkét éves Marton Miklós Sándor rendszeres látogatója a helyszínnek.

„Korábban is jártam már a Közösségi Házban gyereknapon, akkor alkalmazó csomagot nyertünk. Szívesen vagyok itt, jól érzem magam, örülök az ajándékoknak. Egy lila autót rajzolok most, de nem tudom még, hogy fog kinézni a végén. Szerintem a testvéreimmel játszanék, ha az eső miatt otthon kellett volna maradnom, de érdemes volt eljönni, mert így legalább a többi gyerekkel is találkozom,” – mondta.

Civil kezdeményezésből állt össze a sokszínű program- és ajándékkínálat.

„Terveztünk mára lufifújó versenyt, „ki mit tud”-ot, táncversenyt. Ebből maradt a rajzverseny, mert az idő olyan most, hogy csak rajzolni tudnak. Az alkotások nagyon szépek, vidám lelkekre utalnak, holott nem is gondoltam, hogy ilyen helyen még élhetnek boldog gyerekek. Mi egyébként hivatalosan nem kötődünk semmilyen szervezethez, gyakorlatilag így, mint barátok dobtuk össze az ajándékra valót, mert szeretnénk segíteni a legszegényebbeket a városban. A nyeremények mind felajánlások. Tavaly az iskolatámogatásból vettük ki a részünket, de mindkettő egyszeri akció. Ma nem tíz, hanem hetven gyerekre számítottunk, de az időjárás nem volt kegyes hozzánk,” – foglalta össze Tóth Kata.

