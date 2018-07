Vezetés közben igyunk! Persze legfeljebb vizet

A nyári hónapokban fontos a megfelelő mennyiségű folyadék pótlása. A sofőrök figyelmébe ajánljuk, hogy a sör is szeszes ital, illetve azt is, hogy a Borsod-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzéseik során az ittas vagy bódult vezetők kiszűrésére.

Bűncselekmény is lehet

Hangsúlyozni kell, hogy az ­ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekmény is lehet, és bírósági eljárást vonhat maga után. Az ittas járművezetők továbbá magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára! A megye útjain 2018. július 16-a és 22-e között 109 közúti közlekedési baleset történt, ebből négy balesetben volt ittas sofőr az okozó.

A járőrök az adott időszakban azonban 30 ittasan volán mögé ülő sofőrt szűrtek ki a forgalomból mielőtt még közúti közlekedési balesetet okozhattak volna. A velük szemben indított eljárások folyamatban vannak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti!

