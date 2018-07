Veszprém Rallye – Murván, porban, hőségben

Az idei első osztályú bajnokság második fele kezdődik. Az előttünk álló hétvégén a nyolc futamból álló sorozat ötödik állomása következik. Az ORB párosai a Balaton-felvidéken, a murvás Veszprém Rallye-n találkoznak egymással. Méghozzá egy jubileumi rendezvényen, hiszen a bakonyi városban 25. alkalommal rendeznek bajnoki viadalt. Ennek megfelelően az élmezőny is szépen összeállít, a nevezési lista alapján, nem kevesebb, mint húsz darab R5-ös autó vág neki a hétvégi küzdelemnek. A rendező klasszikus pályákat porolt le, tehát az útvonal és a szakaszok ismerősök lehetnek a versenyzők és a navigátorok számára.

Hadik az üldöző

Az élmezőnyben egyébként óriási a csata. Három aszfaltos és egy murvás futamot követően Turán Frigyes és Bagaméri László áll az élen, de Hadik András, és navigátora Igor Bacigál szorosan követi őket a második helyen. A miskolci versenyző számára az elmúlt két futam – Szombathely, Székesfehérvár – nem úgy sikerült, ahogy azt elképzelte, de most bízik a jobb folytatásban.

– Ott kell folytatnunk Veszprémben, ahol Miskolcon abbahagytuk – szögezte le Hadik András. – Jól kezdtük a bajnokságot, hiszen az első két versenyt meg tudtuk nyerni, utána viszont egy kicsit megtorpantunk. Szombathelyen egy versenybaleset miatt nem tudtuk befejezni a futamot, legutóbb Fehérváron pedig kalandos körülmények között negyedikként értünk célba. A riválisok nagyon erősek, de a veszprémi murván képesnek tartom magunkat arra, hogy újabb győzelmet szerezzünk. Ez a cél, hiszen csak így vehetjük vissza a vezetést az éves összetettben. Ez a verseny mindig több tényezős. Nem elég jónak és gyorsnak lenni, adott esetben az óriási porral és a hőséggel is meg kell küzdenünk. Vélhetően így lesz ez most is, hiszen az időjárás jelentés szerint visszatér a kánikulai hőség a hétvégére.

Optimista Kazár

A 25. Veszprém Rallye előtt Kazár Miklós is optimista. A korábbi négyszeres magyar bajnok ugyan kénytelen volt kihagyni a fehérvári viadalt, de korábban már versenyképes tempót tudott autózni.

– Veszprémben mindig történnek váratlan dolgok, a nagy defektveszély miatt teljesen kiszámíthatatlan minden – fogalmazott Kazár Miklós. – Ettől függetlenül nagyon szeretnénk az élmezőnyben, lehetőség szerint minél előkelőbb helyen autózni. Az R5-ös Skodát felkészítettük, mi is rendkívül motiváltan várjuk a murvás porolást. Jó lenne, ha végre összejönne egy szép siker a bakonyi pályákon.

A bajnokság ötödik futama pénteken a kvalifikációval kezdődik, az első éles szakaszt pedig szombaton délután tartják meg. A Márkó és Jutaspuszta közötti, 21 kilométeres szakaszt kétszer teljesíti a mezőny. Másnap további három helyszínen, összesen hat gyorsasági vár a párosokra, a célba érkezett egységeket pedig majd a Veszprém Arénánál felállított céldobogón köszöntik, délután fél öt tájékában.

A 25. Veszprém Rallye programja

Július 7. (szombat):

Gyorsasági szakaszok:

16.10, GY1 – Márkó – Jutaspuszta/1

18.00, GY2 – Márkó – Jutaspuszta/2

Július 8. (vasárnap):

8.02, GY3 – Kislőd/1

9.00, GY4 – Hegyesd/1

10.30, GY5 – Hajmáskér/1

12.50, GY6 – Kislőd/2

13,48, GY7 – Hegyesd/2

15.19, GY8 – Hajmáskér/2.

16.21, Célceremónia, Veszprém Aréna

