Vészhelyzet a karácsonyfa alatt: alkoholmérgezéstől a lábtörésig

A karácsony az év egyik legszebb időszaka, együtt a család, gyönyörködhetünk a gyertya lángjában, a karácsonyfa fényeiben, közösen élvezhetjük a finom falatokat, és lecsúszhat egy-két pohár ital is. Idilli kép, de ha nem vigyázunk, könnyen rémálommá válhat a karácsonyi álom. Dr. Földes László, a Mantra Szabadegyetem igazgatója elárulta, melyek a legjellemzőbb balesetek az év vége felé, és hogy mit tehetünk, ha már megvan a baj.

1. Farkaséhség, macskajaj

A gyomorrontás, a túl sok evés, túl sok ivás, tipikus év végi problémák. A legfontosabb ez esetben a mértékletesség, de ha már megvan a baj, akkor sokaknak van egy tuti tippje a macskajajra: egy pohár sör, kávé vagy leves, mindenki másra esküszik.

Amennyiben még nincs bevált módszerünk, a homeopátia is biztos megoldást jelenthet, akkor is, ha tudjuk, hogy nagy lakoma, vagy görbe este előtt állunk, és szeretnénk megelőzni kellemetlen tüneteket, a „hánytató dióból”, a nux vomicaból készült szer segíthet, C 30 (30 CH) adagolásban.

2. Égető problémák

Az év vége, különösen a karácsonyi előkészületek gyakran járnak balesetekkel. A fa befaragása a talpba, az égősor beüzemelése, vagy a szilveszteri tűzijátékok durrogtatása sokszor rossz véget ér. Ilyenkor van, hogy elkerülhetetlen a kórházi kezelés, de például a kisebb égésekre, amit egy-egy gyertya vagy csillagszóró okoz, otthon is találhatunk enyhülést.

A sérült felületet azonnal hideg, folyó víz alá kell tartanunk, mivel a felforrósodott szövetet ameddig csak lehet, hűteni kell. Kisebb égesekre bizonyítottan hasznos lehet a foszforból (phosphorus), készült szer, C 5 (5 CH) potenciában fél óránként szedve csökkenti az égő érzést.

3. Jeges esetek

A fagyok beköszöntével a jégen való elcsúszás is gyakran okoz gondot. A balesetek különbözőek lehetnek: egyszerű rándulás, ficam, de akár törés is.

A szakértő szerint minden sérülés után fontos, hogy megvizsgáltassuk magunkat, a kórházba érésig pedig muszáj a sérült végtagot rögzíteni, hogy ne mozduljon el. A hegyi árnika (arnica montana) kívül krém formájában, belül homeopátiás szerként legyen az elsősegély táskában.

