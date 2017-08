Veszélyben a tiszakarádi takarék

A bezárás fenyegeti az Azúr Takarékszövetkezet tiszakarádi fiókját.

Megoldást keresnek

– A hír sajnos igaz – mondja Karászi Zoltán, Tiszakarád polgármestere. – A takarékszövetkezet forrói vezetője volt nálam pár hete ezzel a hírrel. Arra hivatkozott, hogy évek óta deficittel zárnak, nincs kint akkora hitelállomány, amennyivel rentábilisan tudnának működni. Évente 10 millió forintba kerül a karádi fiók fenntartása, ezt nem tudják tovább finanszírozni. Ez amiatt érdekes, mert miénk a Bodrogköz második legnagyobb települése, és olyan falvakban meghagyják a fiókokat, ahol kisebb a lélekszám a miénknél. Miután a bodroghalmi fiókot is be akarják zárni, ezért felajánlottam első körben, mi lenne, ha a két fiók felváltva lenne nyitva kétnaponta. Utána azt is mondtam, az önkormányzat átvállalná az épület rezsiköltségét, csak maradjon meg a fiók. Egyik megoldásra sem voltak nyitottak. Ez amiatt rossz hír, mert mind a kétszáz karádi közfoglalkoztatott ott veszi fel a bérét. A karádi idősek betéti állománya is elég nagy összeget tesz ki. Az önkormányzat költségvetési pénzei is a takarékszövetkezeten keresztül érkeznek, és néhány helyi vállalkozó is ott vezeti a számláját, ez megítélésem szerint legalább 1,5 milliárd forint. A szövetkezetnek legközelebb Cigándon vagy Karcsán van fiókja. Egyik településre sem vezet járat, így ha nem születik más megoldás, akkor Sárospatakra kell majd bejárnunk. Megkerestem az országgyűlési képviselőnket, voltam más bankoknál. A közelmúltban a testület előtt is beszámolt a forrói fiók vezetője, akkor már úgy láttam, mintha ők is keresnének valamilyen megoldást.

Maradhat is, nem is

– Egy pénzintézet nem engedheti meg magának, hogy sorozatosan veszteséget termeljen – mondja dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – A tiszakarádi fiók nem bonyolít akkora forgalmat, ami a helyi működési költségeket ki tudja termelni. Rengeteg tárgyaláson és egyeztetésen vagyunk túl, és a jelek szerint körvonalazódik egy megoldás. Ez azt jelentené, magát az épületet feladja a takarékszövetkezet és bezárja, de az ATM-et meghagyják, így abból továbbra is lehet majd pénzt felvenni, ami a takarékszövetkezet részéről nem kis költséggel jár. Ezen felül a tiszakarádi postán lenne egy ablak, ahol a takarékszövetkezet ügyintézője foglalkozik majd a helyi ügyfelekkel. Ez még csak egy körvonalazódó megoldási javaslat, de számomra nagyon fontos, hogy a tiszakarádi lakosok helyben tudják intézni a pénzügyeiket és ne kelljen máshová járniuk. Szeptember elején Budapesten lesz egy egyeztetés, nagyon remélem, utána már kedvező hírekkel tudok majd beszámolni a helyieknek.

