Veszély a lassítók mellett – Válaszolt a Magyar Közút

Nemrég írtunk arról, hogy a 3-as út mentén lakók állandó félelemben élnek, hiszen hatalmas a forgalom, és nem minden autós közlekedik megfelelő sebességgel. Különösen veszélyes a települések szélén, a lassítók mellett lakni.

Csobádon például az egyik idős asszonyhoz már háromszor repült be a kertbe egy-egy kamion. Hogy lehetne megakadályozni a hasonló eseteket? – kérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan a következő választ kaptuk:

Táblák és csíkok

„2005-ben a 3-as főúton uniós forrásból 11,5 tonna tengelyterhelésű burkolaterősítés történt. A beruházás során az érvényben lévő szabványoknak megfelelően alakítottak ki forgalomcsillapító szigeteket is a településkapukhoz. Idén áprilisban lakossági visszajelzések alapján bejárást hívtunk össze egy korábbi baleset miatt, a bejárás eredményeként minden rendelkezésünkre álló forgalomcsillapítási lehetőséget felhasználtunk a probléma megoldására, és több intézkedést is tettünk. A Csobád település tábla és a meglévő forgalomcsillapító sziget elé 11 darab sárga harántcsíkot festettünk fel, valamint folyamatban van mindegyik elé 7–7 fényvisszaverő prizma elhelyezése. Továbbá a 70 km/órás sebességkorlátozó táblát a településtől 250 méterrel előrébb helyeztük át, amit a másik oldalon is megtettünk. A 70 km/órás sebességkorlátozó tábla helyére 50 km/órás sebességkorlátozó tábla került. A forgalomcsillapító sziget közvilágítással is rendelkezik. Adataink alapján idén egy baleset történt: november 18-án egy terepjárót vezető ütközött kerítésnek Csobád belterületén, ennek oka az volt, hogy a napfény elvakította a gépkocsi vezetőjét.”

ÉM-HE

