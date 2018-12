Vessünk tálba Luca napján búzát

December 13., Luca (Lucia) napja, az év leghosszabb éjszakája. A névadó – Bálint Sándor néprajzkutató tudós szerint – a szemfájósok védőszentje, de ezen kívül számtalan legendának és népi hagyománynak, szokásoknak is a főszereplője. Ezekre utal a név eredete is: a latin lux, vagyis fény szóból származik. Csupán néhány a Lucához kötődő hagyományokból: a szegedi tájon a mai napig sütött lucapogácsa sok zsírral készül, morzsáiból a tápéi gazdák a tehén elé és a ló abrakjába és szoktak szórni. Elterjedt hiedelem, hogy az érett búzaszemen rajta van Krisztus képmása. A pogácsába pénzérmét is sütnek, és a „bélelt” pogácsát a koldusoknak adják. A búza csíráztatása és öntözése közben ezt mondják: „néköm kinyerem, jószágomnak legelője, zöld mezeje”.

De a leggyakoribb szokás az, hogy Luca napján egy agyagcserépbe vagy tálkába búzaszemeket vetnek, és ha azok karácsonyig kikelnek, akkor jó termés lesz a földeken, a leány férjhez megy és az állatok egészségesek maradnak. A lucabúzával a templomi oltárt is díszítik, karácsonykor égő gyertyát állítanak a búzatövek közé. A lucabúzához a magokat úgy kell elvetni, hogy ne érjenek egymáshoz és 4-5 cm vastag földréteg legyen felettük. A csírázást elősegíthetjük azzal, ha a magok kikeléséig az edényt átlátszó fóliával takarjuk le és naponta, rendszeresen öntözzük. A zöld levélcsúcsok már a 8-10. napon meg fognak jelenni, és karácsonyra gyönyörű, zöld növénycsodában gyönyörködhetünk.

balintgazda.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA