Verssel, ebbel szebb az élet

Az állattartás népszerűsítése és egy nagyszerű közösségi élmény kialakítása érdekében hirdette meg Dog Faktor! művészeti pályázatát a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány.

– A pályázatra február 14-ig, meghosszabbított határ­idővel jelentkezhetnek a gazdik kutyájukkal közösen készülő videófelvétellel, saját meséjükkel, versükkel vagy énekükkel, amely házi kedvencükről szól, és kifejezetten erre az alkalomra készült. Mert dallal, verssel, mesével és ebbel külön-külön is szebb lesz az élet – olvasható az alapítvány Facebook-oldalán, amelynek a részleteiről Berta Zoltán kommunikációs munkatársat kérdeztük.

Online megjelenéssel

– Műfaji, tartalmi és életkorbeli megkötésünk nincs, csak annyi, hogy lehetőleg három percnél ne legyen hosszabb a videó, és mindenki a saját művét adja elő benne. Ha még sincs arra lehetőség, hogy a kutyájával szerepeljen a pályázó, akkor egy ismerős vagy rokon kutyusa is bevonható a feladatba. Olyan pályamunkát is elfogadunk, ahol valaki elbúcsúzik hűséges társától, aki már nincs közöttünk, vagy elmondja, mennyire vágyik egy házi kedvencre. Ezekben a különleges esetekben az állat részvétele nélkül is benyújtható a felvétel. A videókra rákerül alapítványunk logója, és az előadás szövegének leirata. Gyorsítja a megjelentést, hogyha az alkotást leírva is megkapjuk. A pályázatról visszaigazoló e-mailt küldünk, amelyben a Facebookon, illetve a You­Tube-oldalon történő megjelenéssel kapcsolatos hozzájárulás olvasható. Válaszlevélben várjuk rá az engedélyt, valamint a résztvevő nevét, lakhelyét és életkorát. Ez utóbbit az értékelésnél figyelembe vesszük – foglalta össze Berta Zoltán.

Közösségszervező erő

A baráthegyiek jó tapasztalatokkal rendelkeznek a művészeti pályázatokkal kapcsolatban, és állatszeretetüket is szívesen megosztanák.

– Mi mindennap megtapasztaljuk a vakvezető kutyáinkkal, hogy milyen élvezetes dolog a háziállattal foglalkozni. Arra gondoltunk, hogyha valaki szívesen foglalja művészi keretbe érzéseit, akkor az alkotásokat szívesen összegyűjtenénk.

Korábban már indítottunk egy hasonló rajzpályázatot, ami az iskolák körében aratott nagy sikert. Egy óriás­plakátra raktuk rá a gyerekek legsikerültebb rajzait, és kiállítást rendeztünk belőle.

A Dog Faktor! kiírás elsősorban a közösségi média nyújtotta előnyöket lovagolja meg. Azonban a végén, a február 16-ai eredményhirdetés után szeretnénk kilépni a virtuális térből, és egy találkozóval zárnánk a versenyt. Ennek időpontjáról egyeztetni fogunk, hogy minél többen eljöhessetek. A helyszínen elénekelünk hangszeres kísérettel egy közös kutyás dalt, amiről videó készül. Minden beküldőnek kis baráthegyis ajándékokkal kedveskedünk. Bízunk benne, hogy az így kovácsolódott kutyás közösség a pályázat lezárása után is tartja majd a kapcsolatot – jegyezte meg a sajtóreferens.

