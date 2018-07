Versenyeztek és pihenhettek Bogácson

Harmadik alkalommal tartottak kamionos találkozót Bogácson. Idén is a Bikaréten gyülekeztek a vontatók és a teherautók, pénteken felvonultak a környékbeli falvakban, míg szombaton és vasárnap versenyeket rendeztek a járműveknek és gazdáiknak, így volt gumifüstölés, lassulási- és terepügyességi futam, felnitartás és sörivás is. Az esték folyamán zenés programokat rendeztek.

– Idén több mint száz kamion vett részt a rendezvényen, pénteken ennyien vonultunk föl Bogácson, Cserépfaluban és Bükkzsércen. Egyre népszerűbb a rendezvény, terjed a híre, s nagyobb reklámot is kap – mondta Simon Anikó szervező.

Családiassá tenni

– A különböző versenyszámokon is egyre többen vesznek részt, bár először kevesen jelentkeznek, de közben többen kedvet kapnak hozzá. Igyekszünk családiassá tenni a rendezvényt, hiszen egész családok érkeznek, így gyerekprogramokat szervezünk, de az érkezők túráznak, bicikliznek és fürdenek is Bogácson. Így van alkalom a pihenésre, a szórakozásra, kikapcsolódásra is – emelte ki Simon Anikó, aki augusztusban Hajdúszoboszlóra is szervez találkozót. Hozzátette, mindig igyekeznek újdonsággal szolgálni, színesíteni a programokat, mindehhez pedig a résztvevők véleményét is kikérik, hiszen az ő igényeik kiszolgálása a legfontosabb.

Évről évre érkeznek veterán járművek is, idén Zil, Tatra és Rába is vendégeskedett a találkozón. Simon Anikó szerint egyre többen veteránoznak, őrzik meg fellelt állapotban, vagy restaurálják teljesen a régi autókat, köztük a teherautókat is.

TB

