Verőci Zsuzsa erősíti a diósgyőri sakkozókat

A DVTK NB I-es sakkcsapata – amely az eddig lejátszott három forduló után a táblázat élén áll – leigazolta Verőci Zsuzsát.

Páratlanul sikeres

A volt világbajnokjelölt legendás nemzetközi nagymester, aki nemzetközi versenybíróként, szakíróként és oktatóként is közismert, négy olimpiai ezüstérmével (1969, 1978, 1980, 1986) és két bronzával (1972, 1982) írta be magát a sportág történetébe. Dr. Mátyás Imre, a DVTK szakosztályvezetője érdeklődésünkre elmondta: megállapodás kérdése, hogy a hátralévő hat fordulóban mikor és melyik együttes ellen ül majd asztalhoz az egykori háromszoros magyar bajnok, aki a játéktól visszavonult dr. Medvegy Nóra (aki a sportéletben párját ritkítóan jogász, közgazdász és orvos is) nagymester pótlására érkezett a klubhoz. Az élvonalban ugyanis, mint köztudott, a bajnoki mérkőzéseken egy női sakkozó szerepeltetése kötelező. Verőci Zsuzsa Miskolcon egyébként jól ismert a sportág kedvelői között, hiszen a Lékó-párosmérkőzések főbírája volt.

ÉM-KT

