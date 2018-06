Vernes Richárd a DVTK játékosa

Vernes Richárd a Magyar Futball Akadémián nevelkedett, majd a Honvédban lett élvonalbeli labdarúgó. 2012-ben pályára lépett az Európa Liga selejtezőjében is, ahol a Flamurtari Vlorë ellen otthon és idegenben is betalált. Négy idényt követően előbb az ausztrál A-league-ben szereplő Central Coast Mariners, majd a Paksi FC csapatának adták kölcsön. Eddigi pályafutása során összesen 95 alkalommal lépett pályára az NB I.-ben.

Tavaly nyáron Zalaegerszegre igazolt, ahol 33 mérkőzésen 14 gólt szerzett, ami a csapat összes találatának harmada.

“Minden alkalommal libabőrös lettem”

Vernes Richárd hétfőn átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, aláírta a szerződését, kedden pedig csatlakozik új társaihoz.

– Nagyon boldog vagyok, hogy Diósgyőrbe szerződtem, és rendkívül motiváltan érkeztem – nyilatkozta szerződése aláírását követően Vernes Richárd. – Szeretném jó játékkal meghálálni a bizalmat, és szeretnék szép sikereket elérni. Amikor a régi Diósgyőri Stadionban ellenfélként léptem pályára, és a szurkolótábor rázendített, minden alkalommal libabőrös lettem. Az előző szezonban Zalaegerszegen játszottam, ahol volt két diósgyőri kötődésű csapattársam (Nagy Tamás és Polényi Gábor – a szerk.), akik állandóan ódákat zengtek nekem. Ráadásul az egyik legjobb barátom, Ugrai Roland is elmondta, milyen nagyszerű klubhoz kerülök, ezért nem sokat gondolkodtam rajta, hogy ide igazoljak-e vagy sem. Köztudott, hogy ha jól megy a csapatnak, akkor ez a csodálatos aréna hétről-hétre megtelik, és garantált a jó hangulat. Ezért fogok dolgozni, és ha sikerül, akkor itt tényleg futballistának érezhetem majd magam.

Gólerős támadót kerestek

– Olyan gólerős támadót kerestünk, aki a csatársorban több poszton is bevethető, és illeszkedik a Fernando Fernandez által elképzelt csapatba. Vernes Richárd minden tekintetben megfelel ezen elvárásoknak – mondta el Tajti József, a DVTK sportigazgatója. – Zalaegerszegen 14 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába az előző idényben, Diósgyőrben is várjuk tőle a gólokat.

Névjegy

Név: Vernes Richárd

Születési idő: 1992. február 24.

Születési hely: Budapest

Magasság: 180 centiméter

Poszt: támadó

Sikerei

U21-es válogatott (4/1)

U20-as válogatott (1/0)

Magyar bajnok (2016/2017, Bp. Honvéd)

Magyar bajnoki bronzérmes (2012/2013, Bp. Honvéd)

Pályafutása

2018/2019 DVTK (NB I.)

2017/2018 ZTE (NB II.) 33/14

2016/2017 Paksi FC (NB I. – kölcsönben) 16/1

2016/2017 Paksi FC II (NB III. – kölcsönben) 4/2

2016/2017 Budapest Honvéd (NB I.) 6/0

2015/2016 Budapest Honvéd (NB I.) 27/3

2015/2016 Budapest Honvéd II (NB III.) 6/4

2014/2015 Central Coast Mariners (ausztrál 1. osztály – kölcsönben) 8/1

2013/2014 Budapest Honvéd (NB I.) 19/4

2013/2014 Budapest Honvéd II (NB II.) 11/4

2012/2013 Budapest Honvéd (NB I.) 22/5

2012/2013 Budapest Honvéd II (NB II.) 1/0

2011/2012 Budapest Honvéd (NB I.) 4/0

2011/2012 Budapest Honvéd II (NB II.) 17/4

2010/2011 Budapest Honvéd (NB I.) 1/0

2010/2011 Budapest Honvéd II (NB II.) 17/2

2009/2010 Budapest Honvéd II (NB II.) 1/0

2010-ig Magyar Futball Akadémia

