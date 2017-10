Vérlázító hazugság miatt riasztottak több mentőegységet Miskolcon

A mentésirányító a legmagasabb prioritásba sorolta a segélykérést. Azonnal levegőbe emelkedett a mentőhelikopter és két másik egységet is indítottak az újszülött és az édesanya ellátására. Szinte le sem tették a telefont, amikor a helyszínen landoló helikopter visszajelzett, hogy a helyszínen nem várja őket senki és a járókelők sem tudnak hasonló eseményről. A többi egység is megérkezett, mire a mentésirányító ismét elérte a bejelentőt, aki sokáig nem vette fel a telefont. Végül sikerült elérni a nőt, aki úgy tett, mintha nem is tudna a segélykérésről – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat.

Kiderült a felnőtt nőről, hogy csak „csínytevésnek szánta” a bejelentést, ami miatt a mentők komoly erőket mozgósítottak. Az irányításon dolgozó bajtársak és a helyszínre riasztott mentők óriási megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy egy ízetlen, tréfának legkevésbé sem mondható telefon miatt feleslegesen érkezett az életmentő segítség. A helyszínre nemcsak a mentők, de a rendőrség munkatársai is riasztva lettek, így eljárás indulhat a „mókázó” bejelentővel szemben.

Méltatlan és vérlázító, hogy felnőtt emberek ezzel szórakozzanak. Minden kérdésemre adekvát választ adott, fel sem merült bennem, hogy ilyesmit hazudik valaki”

– mondta a mentésirányító, aki közel 40 év szolgálat alatt még nem találkozott ilyen botrányos esettel.

