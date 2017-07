Veréb Tamást a tenyerén hordozza az élet

Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. Kilencévesen debütált a Miskolci Nemzeti Színházban, az Isten pénze címet viselő musicalben. Érettségi után Földessy Margit Színitanodájába járt, egy éve diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.

Négy éve rendszeresen játszik az Operettszínházban, tavaly megnyerte a Sztárban sztár negyedik évadát és ő énekli a vizes vb hivatalos szurkolói dalát. Interjúalanyunk Veréb Tamás, a szeptemberi Musical és Miskolc Gálaest egyik sztárfellépője.

A siker titka – a tehetség mellett – a sok tanulás és a felkészülés.” Veréb Tamás

Ilyen színes háttérrel rendelkező előadóként hogyan aposztrofálná magát?

Veréb Tamás: Valóban nehéz, hiszen komolyzenei szakon végeztem, musicalekben és operettekben játszom, és könnyűzenét is énekelek. Mindegyik nagyon közel áll a szívemhez, de talán a színész-énekes a megfelelő válasz.

Mikor kezdődött a zene és a színház iránti rajongása?

Veréb Tamás: A felmenőim között nincs senki, aki bármilyen területen művészettel foglalkozott volna. Ettől függetlenül zeneszerető családból származom. Gyermekkoromban a szüleimmel, a nagyszüleimmel és a testvéremmel együtt minden műfajt meghallgattunk otthon, kezdve a 90-es évek divatos magyar és angol nyelvű popslágereitől egészen a komolyzenéig. Sokszor előfordult, hogy a bátyámmal mi is kedvet kaptunk az énekléshez, szereztünk vicces parókákat, amiket az úszószemüvegünkkel rögzítettünk, különféle terítőkből készült a jelmez, kiálltunk a család elé és énekeltünk. Hatalmas élmény volt számomra, amikor a szüleim díszdobozos kiadásban megvették a Rómeó és Júlia musicalt DVD-n. Játék közben számtalanszor lejátszottam és a szereplőkkel együtt énekeltem.

Milyen gyakran látogat haza?

Veréb Tamás: A családom és a barátaim nagy része itt él, ezért igyekszem minél gyakrabban hazajönni, de az utóbbi időben szinte csak a fellépéseim alkalmával vagyok Miskolcon. Tulajdonképpen ez egy boldog teher. Teher abból a szempontból, hogy jó lenne sokkal több időt a szeretteimmel lenni, boldogság abból a szempontból, hogy azért nem tudok bármikor jönni, mert folyamatosan fellépéseim vannak és azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek. A legjobb példa erre ez a hónap. Úgy terveztem, hogy júliusban pihenőt tartok, az időm nagy részét a családdal és a barátokkal töltöm, és lélekben felkészülök a szegedi szabadtérire. Ehhez képest az egész hónap munkával telt, igaz, három napot eltöltöttem Horvátországban, de ott is folyamatosan csörgött a telefonom.

Mi a titka a sikereinek?

Veréb Tamás: A vizes vb nyitóünnepségén, a szurkolói dal előadása után volt szerencsém találkozni Hosszú Katinkával, akire felnézek. Köztudott, hogy rengeteget edz, hihetetlen, hogy mennyi munka van az eredményeiben, ezt nem is titkolja, de azt is fantasztikusnak tartom, hogy meg meri élni a sikereit, ki meri mondani, hogy jelenleg ő a világ legeredményesebb női úszója, és szerintem ez így van jól. Én is ugyanezt a hozzáállást képviselem a saját pályámon. Abban hiszek, hogy a tehetség önmagában nem elég, a siker titka – a tehetség mellett – a sok tanulásban és az alapos felkészülésben rejlik. Tizennégy éves koromig folyamatosan szerepeltem, énekversenyekre jártam. Akkor azonban jött egy kis megtorpanás, változott a hangom és a gyerekszerepekből is kinőttem. Két évig várnom kellett, de nagyon nyitott vagyok, spirituálisan is, a szó legnemesebb értelmében. Nem volt könnyű ez az időszak, de akkor is láttam magam előtt a képet, amiért dolgoznom kell.

Hogyan készült ebben az időszakban?

Veréb Tamás: Az énektanárnőmhöz, Simonné Balog Emeséhez a két év alatt is ugyanolyan rendszeresen jártam, mint korábban. Mindenkinek ilyen tanárt és nagybetűs embert kívánok az életébe. Hiszem, ha anno nem találok rá, akkor ma nem tartok itt. Abban a két évben is tartotta bennem a lelket és a mai napig elég csak rátelefonálnom, ha egy kicsit megingok és egyből helyreáll minden. Bármilyen szituációba kerülök, esetleg beteg vagyok, akkor is tudok énekelni és igyekszem minimalizálni a váratlan helyzeteket. Értem ezalatt, hogy nem szól a mikrofon vagy nem hallom magam. Ha azon aggódnék, hogy éppen nem vagyok a topon vagy vajon jól szól-e a hangom, akkor az már régen rossz. Szerencsére eddig a tenyerén hordozott az élet, mert soha nem kényszerültem arra, hogy ne színészként vagy énekesként dolgozzak.

Harmadik alkalommal lesz a Musical és Miskolc Gálaest vendégművésze, ahol az Észak-Magyarország hasábjain korábban szereplő tehetséges miskolci fiatalok is fellépnek Önökkel…

Veréb Tamás: Mindig elképesztően boldog vagyok, amikor hazahívnak Miskolcra. Az első alkalom hatalmas élmény volt, amikor már ismert művészként tértem haza és a közönség a gyermekszínész után egy sokkal kiforrottabb, felnőtt Veréb Tamással találkozhatott. Alig várom, hogy ismét egy színpadon állhassak a többiekkel, ráadásul számomra is fontos a fiatalokkal való közös munka, hiszen annak idején én is felléphettem Kamarás Máté – a rendezvény fővédnöke – koncertjein, ami sokat jelentett számomra.

– Novák Krisztina –

