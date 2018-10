Véradókat várnak a megyénkben

A két négynapos hosszú hétvége előtt a biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében véradásra hív mindenkit a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat.

A munkaszüneti napok miatt megrövidült hetek rendkívül megnehezítik a véradás szervezését – mondta lapunknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. megyei igazgatója. Hiszen a hosszú hétvégéken senki nem jár iskolába, dolgozni is kevesen. A nyári időszakban ugyanez a helyzet. Megyénkben egy héten 550 egység vért tud levenni a vérellátó szolgálat, de amikor csak három munkanap áll rendelkezésre, sokkal nehezebb ezt a mennyiséget biztosítani. Most pedig két hosszú hétvége is követi egymást, ami dupla nehézség – fogalmazott az igazgató.

Fel kell tölteni

A Miskolci Terület Vérellátó vezető főorvosa, dr. Molnár Attila hozzátette: a biztonságos vérellátáshoz hétköznapokon 1600–1800 véradó szükséges.

– A hosszú hétvégék alkalmával lerövidülnek a munkahetek, így a vérkészletek stabilan tartásához ezekben az időszakokban még több vér­adó segítségére számítunk. Ugyan az ünnepi időszakban a kórházak vérfelhasználása is alacsonyabb, mint a normál hétköznapokon, de van olyan vérkészítményünk, amely csupán 5 napig használható fel, tehát egy 4 napos hosszú hétvége esetén ezekből a készítményekből jelentősen csökkennek a készleteink, amelyeket minél előbb fel kell töltenünk – jelezte a vezető főorvos. Hangsúlyozta: a jelenlegi vérkészleteink biztosítják a biztonságos betegellátáshoz szükséges vérkészítményeket. Az ilyenkor szokásos felhívásuk célja, hogy a vérkészletek stabilitását a következő időszakban is megőrizzék.

A véradások időpontja és helyszíne a www.veradas.hu oldalon érhető el.

Hegyi Erika

